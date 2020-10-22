بالفيديو...اقتحام حفل عيد ميلاد زوجة مدير مصرف لبنان رياض سلامة

انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو يظهر قيام مجموعة من المحتجين باقتحام حفل عيد ميلاد زوجة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أحد مطاعم العاصمة.

واعتبر المحتجون أن الأموال التي صرفت على الاحتفال هي أموالهم، حيث أطلقوا هتافات داخل المطعم، قائلين: "زوجك سرقنا".

وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد تضارب في المعلومات عما إذا كان الحفل هو لزوجة حاكم مصرف لبنان، عُلم أنه يعود فعلاً لندى سلامة، إلا أن السيدة التي وُجهت إليها الهتافات هي إحدى المدعوات وليست زوجة سلامة كما أشيع.