السعودية... تحديد موعد صرف معاشات الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2020

حددت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية مواعيد صرف المعاشات التقاعدية للثلاثة أشهر الأخيرة من العام الجاري 2020.

ونشرت المؤسسة، اليوم الخميس، قائمة بمواعيد الصرف يتضح من خلالها أن موعد صرف معاش أكتوبر/ تشرين الأول الجاري يوم الأحد المقبل الموافق 25 من الشهر، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

ويصرف معاش شهر نوفمبر/ تشرين الثاني يوم 25 من ذات الشهر، فيما يكون الصرف للشهر الأخير من العام يوم 24 ديسمبر/ كانون أول.

ونشرت المؤسسة على حسابها بموقع تويتر إنفوغرافًا بعنوان (مواعيد صرف المعاشات التقاعدية حتى نهاية عام 2020) تضمن الإجابة عن سؤال أحد المستفيدين.

@khkh20000khkh

اهلاً بك عميلنا العزيز

موعد صرف المعاش التقاعدي خلال عام 2020 م ، كما هو موضح:

تسعدنا خدمتك pic.twitter.com/fyepTIdQVZ — العناية بالعملاء (@PPA_Care) October 22, 2020

يشار إلى أن مؤسسة التقاعد كانت قد حصلت مؤخرا وللمرة الثالثة على شهادة "الآيزو" (ISO 22301) في إدارة استمرارية الأعمال من المعهد البريطاني للمعايير، والتي تعنى بقدرة المنظمات على الاستمرار في أداء أعمالها دون توقف خلال أوقات الأزمات والمخاطر، بحسب المصدر ذاته.