الكاظمي وجونسون يتفقان على تعزيز التعاون الإستراتيجي بين البلدين... صور

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، العلاقات الثنائية والاتفاق على المضي قدما لتعاون إستراتيجي.

وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أنه بحث خلال اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي.

وبحث اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، واستعراض مجمل المستجدات والمواقف السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم السلم والاستقرار المحلي والإقليمي. pic.twitter.com/lUH0h5Js1O — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 22, 2020

وجرى الاتفاق على المزيد من التعاون في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة.

وجرى الاتفاق على المزيد من التعاون في مجال محاربة الإرهاب، وأيضا في المجال السياسي والاقتصادي، في ظل ما يواجهه العراق من تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية وتداعيات جائحة كورونا، والمضي قدما لتعاون إستراتيجي بين العراق والمملكة المتحدة.@10DowningStreet pic.twitter.com/OkMWTB3qZ8 — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 22, 2020

كما التقى الكاظمي بالأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز، في قصر كلارانس هاوس الملكي بلندن.

رئيس مجلس الوزراء @MAKadhimi يلتقي الأمير تشارلز، ولي العهد البريطاني أمير ويلز ، في قصر كلارانس هاوس الملكي بلندن. pic.twitter.com/JKZvLsaYvS — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) October 22, 2020

ووصل رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، إلى بريطانيا، يوم أمس الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى، ضمن جولة أوروبية، تشمل فرنسا وألمانيا وبريطانيا.