مجلس الشعب السوري يصادق على اتفاقية التعاون التجاري مع القرم

ونشرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على "الفيسبوك":

"من ضمن حزمة من مشاريع القوانين المعروضة للنقاش، أقر مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ، رئيس المجلس، أقر مشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي الموقعة بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومجلس الوزراء في جمهورية القرم الروسية".

وصادقت الحكومة السورية في وقت سابق على اتفاقية تعاون تجاري واقتصادي مع جمهورية القرم الروسية، تتضمن تأسيس شركة ملاحة بحرية مشتركة، بهدف تسهيل مشاركة المؤسسات الاقتصادية في المعارض والفعاليات والأنشطة التي يقيمها الطرفان، وتبادل الوفود والخبراء، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة مهمتها متابعة تنفيذ مضمونها.