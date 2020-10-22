الأردن يؤكد ضرورة تكثيف جهود التوصل لحل سياسي يقبله السوريون

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، في مداخلة خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، عبر آلية التواصل المرئي، على أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية كخطوة هامة في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية.

عمان - سبوتنيك. مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين.

ونسب بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، للصفدي تأكيده اليوم على "أهمية نجاح اجتماعات اللجنة الدستورية كخطوة هامة في جهود التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة السورية".

وشدد الصفدي في مداخلة خلال اجتماع اللجنة المصغرة حول سوريا، عبر آلية التواصل المرئي، على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويحمي مصالحها ويقضي على الإرهاب ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية ويتيح العودة الطوعية للاجئين".

وأكد الصفدي على دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيدرسون ومساعيه لاستئناف اجتماعات اللجنة الدستورية والدفع باتجاه تحقيق تقدم في العملية السياسية في سوريا.

كما أكد الصفدي ضرورة توفير المساعدات الإنسانية اللازمة لتخفيف معاناة السوريين في المناطق السورية التي تحتاج هذه المساعدات، وخصوصا الجنوب السوري بما يخدم تثبيت الاستقرار في سوريا.

وعقد اجتماع اللجنة بدعوة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، وشارك فيه وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ووزراء الدولة من كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، وأمين عام وزارة الخارجية الفرنسية.