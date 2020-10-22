فتح تطلع ملادينوف على تطورات ملف المصالحة الفلسطينية

التقى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب وعضو اللجنة المركزية للحركة روحي فتوح، اليوم الخميس، بمبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، وجرى إطلاع الأخير على آخر المستجدات السياسية المتعلقة بالساحة الفلسطينية.

رام الله - سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" فإن الرجوب وفتوح خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله اليوم الخميس، وضعا ملادينوف في صورة آخر التطورات على صعيد ملف الحوار الوطني والمساعي التي تبذلها القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، في سبيل تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية‪.

وأكد الرجوب وفتوح أن الخطوات المقبلة ستكون عملية إتمام المصالحة، في مقدمتها إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وما سيتبعها من حوار وطني شامل، والبدء بتشكيل لجنة وطنية لدراسة وتقديم آليات على أسس وطنية لحل كافة المشاكل العالقة.

ونقلت وفا على لسان ملادينوف بأن الأمم المتحدة ملتزمة بعملية السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وحث ملادينوف على استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق الوحدة على أساس برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كمقدمة ضرورية لأي عملية سياسية مستقبلية على أساس الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة‪.

وأكد ملادينوف استعداد الأمم المتحدة لبذل كل ما تستطيع لإنجاح الحوار الوطني بالتعاون مع جمهورية مصر العربية.

وفي ختام اللقاء جرى الاتفاق على مواصلة الحوار والتنسيق حتى الوصول إلى الانتخابات وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية.