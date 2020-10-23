إصابة مسؤولين فلسطينيين بفيروس كورونا

أصيب مسؤولان فلسطينيان بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب إصابة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بالفيروس ذاته.

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، عبر حسابه على فيسبوك، عن إصابته والوزير أحمد مجدلاني بفيروس كورونا المستجد.

وكتب الأحمد على “فيسبوك”: "تأكدت إصابتي والدكتور أحمد مجدلاني بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحص اعتيادي لنا بناء على موعد مسبق مع الرئيس محمود عباس".

وأضاف الأحمد: "لا أشعر بأي أعراض للفيروس، وإصابتي تأكدت بناء على الفحص الذي أجريته، وسألتزم بالحجر الصحي وتعليمات الأطباء".

يشار إلى أن أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قد نقل يوم الأحد الماضي إلى مستشفى في تل أبيب إثر تدهور صحته، حيث أعلن مطلع الشهر الجاري عن إصابته بفيروس كورونا في بيته بالضفة الغربية، ونقل إلى المستشفى الإسرائيلي بطلب من المسؤولين الفلسطينيين.