راغب علامة: أتمنى أن يرزق الله لبنان رئيسا مثل السيسي... فيديو

أعرب المطرب اللبناني راغب علامة، عن تمنياته أن يتولى رئاسة لبنان زعيم مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يخرج البلاد مما هى فيه الآن كما حدث في مصر، حسب تعبيره.

وأضاف راغب علامة في مداخلة تلفزيونية، مساء الخميس، أن "الرئيس السيسي حول مصر من مكان يحاول العالم أن يدمره بالإرهاب إلى منارة وبلد واعدة ومنيرة".

وتابع: "إن شاء الله ربنا ينعم علينا بطبقة حاكمة كما أنعم على الشعب المصري الحبيب بالرئيس السيسي".

ووفقا له، فإن الطبقة السياسية التي تحكم لبنان ودمرت الأخضر واليابس ليست طبقة سياسية بل هم "ملوك طوائف".

وأكد علامة أن الطبقة السياسة لا تطيق بعضها بعضاً والكل يتجاذب من أجل تحقيق مكاسب سياسية.

كما أشار إلى أنه حزين وغاضب لما أصبح عليه لبنان الآن، بسبب زعامات سياسة غارقة في الفساد، وأنه يتكلم من منطلق الوطنية وليس السياسية.

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال عون، قد استدعى، أمس الخميس، رئيس الحكومة الأسبق سعد الدين الحريري، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد أن حصل على أصوات 64 عضوًا في البرلمان اللبناني.

وبدوره، أكد الحريري أنه سيعمل على تشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، مشيرا إلى أن مهمتها ستكون تطبيق الإصلاحات الواردة في المبادرة الفرنسية، واعدا الشعب اللبناني أيضا بوقف الانهيار الذي يهدد الاقتصاد والمجتمع.