إسرائيل… "حفل زفاف" ينتهي بعراك بين الشرطة والضيوف وفتح تحقيق مع صاحب الحفل

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، صباح اليوم الجمعة، بأن ضيوف حفل زفاف أمس الخميس، في منطقة بن شيمن، في وسط إسرائيل، اعتدوا على طاقم الشرطة وتسببوا في إتلاف إحدى سيارات الشرطة الإسرائيلية، أثناء محاولة "فض" الحفل.
במהלך פיזור חתונה לא חוקית אמש, אחד האורחים ניפץ את חלונות ניידת המשטרה. מארגן האירוע והחשוד נלקחו לחקירה— גלצ (@GLZRadio) October 23, 2020
(צילום: דוברות המשטרה)@hadasshtaif pic.twitter.com/Ftkb9NSxmv
وأوضحت الإذاعة أن حفل الزفاف حضره ما يزيد عن 300 شخص، ويحتوي على طاولات طعام وأوركسترا وحفلة رقص مزدحمة، وأغلب الضيوف دون أقنعة واقية، ولم يحافطوا على قواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها البلاد، ما دفع الشرطة إلى "فض" الحفل".
وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، أنه تم إلحاق أضرار بإحدى سيارات الشرطة، وتم اعتقال المشتبه به واقتياده للاستجواب، وفتح تحقيق مع صاحب "حفل الزفاف".
יער בן שמן: שוטרים שהגיעו למקום הבחינו בחתונה המונית בהשתתפות 300 אורחים. במקום היו שולחנות אוכל, תזמורת ומסיבת ריקודים צפופה, כשחלק מהאורחים ללא מסיכות וללא שמירה על ריחוק. במהלך הפיזור, גרם אחד האורחים נזק לניידת כשניפץ את חלונות הניידת, החשוד נעצר ונלקח לחקירה. @N12News pic.twitter.com/3puWacjfc8— אור רביד | Or Ravid (@OrRavid) October 23, 2020
ويشار إلى أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون مكافحة كورونا، والمسمى بـ"كابينيت كورونا"، قرر بدء الرفع التدريجي للإغلاق المشدد الذي فرضته الحكومة لنحو شهر للحد من تفشي الفيروس.
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