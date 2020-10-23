وزير تونسي سابق: على الاتحاد الأوروبي مراجعة موقفه من منع دخول التونسيين إلى أراضيه

وتساءل المكي في تدوينة نشرها، مساء أمس الخميس، على صفحته الرسمية فيسبوك: "لماذا يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء منع القادمين من تونس من دخول أراضيه؟".

وبحسب موقع "نسمة" التونسي، فقد أوضح المكي في نفس التدوينة أن نسبة الإصابات في بلادنا أقل بكثير مما يحدث في أغلب البلدان الأوروبية، إذ وصلت في أحد بلدانه إلى أكثر من 30000 إصابة في يوم واحد فقط.

وأكد في الأطار نفسه، أن هذا الإجراء يجب مراجعته علميا، لافتا إلى أن هذا الإجراء "يذكرني بتصنيفات أخرى غير مقنعة من نفس الجهة ضد تونس"، حسب تعبيره.

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر، الأربعاء الماضي 21/10/2020، سحب تونس وكندا وجورجيا من قائمة الدول المسموح للمسافرين القادمين منها من دخول أراضيه وذلك بسبب الوضع الوبائي في كل من الدول الثلاث، حسب القرار.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الاتحاد الأوروبي اتخذ هذا القرار بالإجماع، على أن يصبح ساري المفعول ابتداء من يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.