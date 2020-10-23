مصر... هل ألغت الحكومة الامتحانات في صفوف النقل للعام الدراسي الجديد

كشفت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله بشأن إلغاء الامتحانات في جميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، عبر الحساب الرسمي للحكومة بموقع "فيسبوك"، ما تم تداوله.

وأكد المركز أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء.

وقالت الوزارة إنه لا صحة لإلغاء الامتحانات بجميع صفوف النقل خلال العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أن الامتحانات ستعقد بنظام التقييم فقط للصفوف من "KG1" حتى الصف الثالث الابتدائي، أما بالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثانوي العام، فإن الامتحانات ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية دون أي تغيير.

وشددت الوزارة على الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا.

ويعتمد نظام التقييم بالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي، على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ، من خلال المهام الفردية والجماعية بنوعياتها "الشفهية، التحريرية، المهارية"، باستخدام مقياس الأداء المتدرج على النحو التالي: ("يفوق التوقعات دائماً": ويرمز له باللون الأزرق، "يلبي التوقعات": ويرمز له باللون الأخضر، "يلبي التوقعات أحيانا": ويرمز له باللون الأصفر، "أقل من المتوقع": ويرمز له باللون الأحمر)، على أن يتسلم ولي الأمر في نهاية كل فصل دراسي تقريراً يعبر عن أداء الطالب طوال تلك الفترة، وتحفظ صورة منه في ملف الطالب.

وطالب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب.