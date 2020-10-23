"الجوازات السعودية" تطلق خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين والمقيمين

دشنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية خدمات إلكترونية جديدة للمواطنين والمقيمين، وذلك بناء على توجيهات من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، أكد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود، استمرار الوزارة في تطوير الخدمات الأمنية الإلكترونية للمواطنين والمقيمين من خلال المنصات الإلكترونية (أبشر أفراد - أبشر أعمال - مقيم).

وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة للمديرية العامة للجوازات، خدمة إصدار وتجديد جواز السفر السعودي للقُصّر الذين يبلغون من العمر 15 عاما أو أقل، وخدمتي تجديد الإقامة وتمديد تأشيرة الخروج والعودة من خارج المملكة، وخدمة إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة، بالإضافة إلى عدد من الخدمات التي تمكن المستفيد من التواصل مع المديرية العامة للجوازات لطلب تنفيذ خدمات محددة دون الحاجة لمراجعة إدارات الجوازات.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية.