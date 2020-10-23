دون علم السلطات التركية... صحيفة: "حماس" تدير مركزا للحرب الإلكترونية في إسطنبول

زعمت صحيفة بريطانية، اليوم الجمعة، أن حركة حماس تدير مركزا للحرب الإلكترونية في إسطنبول.

وادعت صحيفة "التايمز" البريطانية، اليوم الجمعة، أن أجهزة المخابرات الغربية علمت أن حماس أقامت مقرا سريا في إسطنبول لتنفيذ عمليات الحرب السيبرانية والاستخبارات المضادة، دون علم الحكومة التركية

ورأت أنه تم إنشاء المقر الرئيسي في إسطنبول، قبل حوالي عامين، وهو مقر منفصل عن المكاتب الرسمية لحماس في تركيا، والتي تتعامل بشكل أساسي من خلاله الحركة مع الإدارة التركية، سواء من حيث التنسيق أو التعاطي السياسي أو المادي.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر استخبارات غربية، أن الوحدة "السيبرانية" تديرها كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس في غزة، وتم تدشينها دون علم الحكومة التركية.

وأوضحت أن عناصر الحركة الذين يعملون في تلك الوحدة ليسوا معروفين لأعضاء حماس الآخرين في تركيا، ولم يخطروا حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، بوجودهم في إسطنبول، وبأن تلك الوحدة تتبع سامح السراج، أحد قيادة الحركة، وهو يتبع قائد حماس في قطاع غزة، يحيي السنوار.