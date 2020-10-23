صحيفة: التطبيع مع السودان يجعل من إسرائيل "مفتاح" الشرق الأوسط

قالت صحيفة عبرية، اليوم الجمعة، إن التطبيع مع السودان يجعل من إسرائيل "مفتاح" الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، صباح اليوم الجمعة، بأن كثيرا من التقارير العبرية تشير إلى قرب توقيع السودان اتفاقية سلام مع إسرائيل، على غرار الإمارات والبحرين، وهو ما يجعل من تل أبيب مفتاحا لمنطقة الشرق الأوسط ، أو دولة رئيسة في المنطقة ذاتها.

وذكرت الصحيفة أن السودان كان ملجأ لـ"الإرهابيين" ومقرا لعناصر تنظيم "القاعدة" وعناصر مدعومة من إيران، والتطبيع معه - في حال إتمامه - فإنه سيسجل في تاريخ بنيامين نتنياهو، كرئيس للوزراء في إسرائيل، في وقت أشارت تقارير عبرية أن السودان في طريقه للتطبيع مع إسرائيل.

وزعم موقع إلكتروني عبري أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، التقى سرا بمستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

ادعى الموقع الإلكتروني "واللا"، أمس الخميس، أن اثنين من مستشاري نتنياهو، واثنين من مستشاري ترامب التقوا بالبرهان، سرا، في العاصمة السودانية، الخرطوم، بدعوى التمهيد للإعلان عن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والسودان.

ونقل الموقع الإلكتروني عن مصادر معنية أن المحادثات مع البرهان ومسؤولين سودانيين آخرين ستستمر اليوم قبل الإعلان المحتمل في الأيام المقبلة عن إنهاء القطيعة بين الطرفين، السوداني والإسرائيلي، والبدء في عملية التطبيع.

وأفاد الموقع العبري بأن طائرة إسرائيلية خاصة وصلت، في وقت سابق من مساء أمس الأربعاء، إلى مطار الخرطوم مباشرة، وعادت إلى إسرائيل بعد ساعات قضتها في الخرطوم، سبق واستخدمها لمرات عديدة موفدون رسميون من قبل الحكومة الإسرائيلية.