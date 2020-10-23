مقتل مجموعة إرهابيين في تفجير شمالي العراق

أدى انفجار على الطريق في محافظة صلاح الدين شمالي العراق، اليوم الجمعة، إلى مقتل مجموعة من الإرهابيين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، بمقتل 4 إرهابيين بانفجار عبوة ناسفة على عجلة نوع "بيك آب" كان يستقلها هؤلاء الإرهابيون في منطقة المگطع في محافظة صلاح الدين، شمال العاصمة بغداد.

وفي وقت سابق، أكد حلف شمال الأطلسي (ناتو)، التزامه بدعم القوات العراقية في مواجهة الإرهاب.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.