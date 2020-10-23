الجيش اللبناني: دورية إسرائيلية تخرق الخط الأزرق في جنوب لبنان

أعلن الجيش اللبناني أن دورية تابعة للجيش الإسرائيلي خرقت، أمس الخميس، الخط الأزرق الحدودي مع لبنان، على النقطة الحدودية لرأس الناقورة.

ونشر الجيش اللبناني، ظهر اليوم الجمعة، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد خلالها أن دورية راجلة تابعة للجيش الإسرائيلي أقدمت على خرق الخط الأزرق، أمس.

بتاريخ ٢٢-١٠-٢٠٢٠ الساعة ١٢،٣٠، أقدمت دورية راجلة تابعة للعدو الإسرائيلي قوامها خمسة عناصر، على خرق الخط الأزرق مقابل بلدة رأس الناقورة لمسافة حوالى ٣٠ متراً ولمدة ٥ دقائق، ثم عادت وانسحبت باتجاه الأراضي المحتلة.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmyhttps://t.co/S9Q7FW0Ixy — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) October 23, 2020

وأفاد الجيش اللبناني في بيانه أن واقعة الخرق جرت أمام بلدة رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل، ولمسافة حوالى 30 مترا، ثم عادت الدورية، والتي قوامها خمسة عناصر، وانسحبت باتجاه الداخل الإسرائيلي.