تصريحات أثارت ضجة... مصر تعرب عن أسفها الشديد للكويت وتفتح تحقيقا فوريا

علق السفير المصري لدى الكويت طارق القوني عقب لقائه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله على التصريحات "المسيئة" التي صدرت من مسؤول مصري بوزارة القوى العاملة.

وأعرب القوني عن "أسفه الشديد ورفضه الكامل واستنكاره للإساءة التي صدرت أمس من قِبل أحد مسؤولي وزارة القوى العاملة" مؤكدا أن "ما حدث ما هو إلا تصرف فردي لا يُعبر نهائيًا عن حقيقة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتقدير الكبير الذي تُكنه مصر قيادة وحكومة وشعبًا للكويت وقاداتها"، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وأوضح السفير طارق القوني أن وزير القوى العاملة قد وجه على الفور بإجراء تحقيق مع المسؤول بالوزارة، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة تجاهه، مشيرا إلى أنه لن يكون فى موقع يسمح له بتكرار مثل هذه التصرفات.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل منشورا لحساب يحمل اسم ياسر الشربيني الذي يعرف نفسه بأنه معاون وزير القوى العاملة، حيث أشار فيه إلى كبر سن الأمير الجديد بطريقة أثارت غضب الكويتيين، لكنه حذف المنشور لاحقا.

وأصدرت الكويت بيانا غاضبا يصف ذلك بأنه "ممارسات مشينة" واستدعت السفير المصري وطالبت بإجراءات عقابية بحق ذلك المسؤول.

وشهدت الفترة الماضية مواجهات عنيفة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مصريين وكويتيين، تضمنت إساءات متبادلة، على وقع حوادث اعتداء على مصريين في الكويت وازدراء للمصريين العاملين بالكويت، لكن سلطات البلدين طالما أكدت عمق العلاقات، وعدم تأثرها بمثل تلك الحملات.