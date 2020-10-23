الناتو يرحب بتوصل طرفي النزاع في ليبيا إلى وقف دائم لإطلاق النار

رحب الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ، بإعلان اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف، التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع، مؤكداً دعم الحلف لجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة.

أمستردام - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عقب ختام اجتماعات وزراء الدفاع "نحن نرحب بإعلان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في ليبيا. كما أننا ندعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الليبية".

وأوضح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي أن "هذا الاتفاق يعتبر أول خطوة جدية لإيجاد حل سلمي في ليبيا" داعيا جميع أطراف النزاع في طرابلس إلى "الالتزام واحترام اتفاق وقف إطلاق النار".

من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لدعم الالتزام بوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي تم التوصل إليه في جنيف بين الأطراف الليبية المتنازعة.

في وقت سابق من اليوم، وقع طرفا النزاع الليبي بمقر الأمم المتحدة في جنيف، الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية، الذي تم التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني الليبي.

وكانت اللجنة المشتركة تعقد جلساتها في جنيف منذ 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجارية برعاية السيدة ستيفاني ويليامز، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي وقعت أيضا الاتفاق.