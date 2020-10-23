مسيرة كفر قدوم تتحدى المصادرة منذ عشر سنوات..فيديو

شارك العشرات من الفلسطينيين في المسيرة الأسبوعية في كفر قدوم شمالي الضفة الغربية والتي حاول فيها المشاركون من دخول أراضيهم المصادرة وفتح الطريق المغلق امام الحركة، وقد حدثت مواجهات بين المشاركين والجنود الإسرائيليين استخدم خلالها الجنود الرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع ما أسفر عن عدة حالات اختناق في صفوف المشاركين في المسيرة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم عاكف جمعة إن المسيرة الأسبوعية ختمت عامها العاشر مؤكدا على استمراريتها لغاية استرداد الأراضي المصادرة من قبل السلطات الإسرائيلية.

ومنذ عام 2003 صادرت السلطات الإسرائيلية مئات الدونمات من البلدة لصالح المستوطنات المحيطة وأغلقت الطريق العام للبلدة، وفي عام 2010 انطلقت المسيرة الأسبوعية التي يشارك فيها الأهالي وكذلك نشطاء المقاومة الشعبية الفلسطينية في محاولة لاستعادة اراضيهم.