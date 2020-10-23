ليبيا... رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة ورأس لانوف

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الجمعة، عن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف اعتبارًا من اليوم وأعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المؤسسة الذي نشرته على صفحتها على فيسبوك بشأن رفع حالة القوة القاهرة عن ميناءي السدرة وراس لانوف اليوم الجمعة:

"تعلن المؤسسة الوطنية للنفط عن رفع حالة القوة القاهرة اعتبارًا من اليوم الجمعة الموافق، 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، وبالفعل أعطيت التعليمات بمباشرة ترتيبات الإنتاج بمراعاة معايير الأمن والسلامة العامة وسلامة العمليات، حيث تأكد للمؤسسة الوطنية للنفط من مغادرة القوات الأجنبية بمنطقة الميناء بما يمكنها من القيام بعملياتها النفطية ومباشرة الصادرات".

وثمنت المؤسسة الوطنية للنفط الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدولية، مؤكدة التمسك بالثوابت المهنية وغير السياسية وأنها مستمرة في أداء مهامها بكل حيادية وتعلن أنه مع مباشرة الإنتاج من حقول شركتي الواحة والهروج فإن الإنتاج يتوقع أن يصل إلى مستوى 800 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين وسيتخطى المليون برميل خلال 4 أسابيع وسيزداد إنتاج الغاز المغذي لوحدات إنتاج الطاقة الكهربائية بالزويتينة وشمال بنغازي، منوهة إلى أن عدم الحصول على مخصصات مالية كافية خلال هذه الأسابيع لسداد الديون المتراكمة على قطاع النفط والميزانيات اللازمة لإجراء عمليات الصيانة وإصلاح ما سببته عمليات الإغلاقات طيلة العام 2020، يحول دون إمكانية المحافظة على معدلات الإنتاج المذكورة ولا يمكن بأي حال من الأحوال الوصول بالإنتاج إلى مستويات ما قبل الإغلاقات.