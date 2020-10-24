صحفية لبنانية تطلق تيارا ضد التطبيع الإسرائيلي في العالم العربي ورسالة لإسرائيل

ونشرت كجك إعلانها على صفحتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي على "تويتر" قالت فيها: "وها أنا اليوم أقدم التيار هدية الذي أصر الشبان والشابات العرب أن يكون اسمه "التيار الكجكي".
الاعلان عن التيار الكجكي ضد التطبيع مع العدو... pic.twitter.com/B0JIvDAbIN— @sanakojokصحافية لبنانية مختصة بالشأن الاسرائيلي (@sanakojok) October 19, 2020
ووجهت رسالة شخصية إلى المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قائلة: "أعلم أن هديتي لن تروق له ولكنه مجبر على تقبلها!! لنقول له ولقيادته لا تفرحوا كثيرا" لن تستطيعوا السيطرة على عقول الشعوب العربية!".
2)(— @sanakojokصحافية لبنانية مختصة بالشأن الاسرائيلي (@sanakojok) October 20, 2020
وها انا اليوم اقدم التيار هدية الذي أصر الشبان والشابات العرب ان يكون اسمه "التيار الكجكي"...
الى المتحدث الرسمي باسم جيش العدو للاعلام العربي أفيخاي أدرعي!!واعلم ان هديتي لن تروق له ولكنه مجبر على تقبلها!!
وأشارت كجك في رسالتها إلى أن "فكرة التيار أجمع عليها شبان وشابات احرار من الوطن العربي وراسلوني ليقترحوا علي فكرتهم ورحبت بها كثيرا" فكل ما يزعج عدونا نستعد للقيام به أيا يكون الأسلوب والوسيلة المهم أن ننتصر عليه في الحرب الإعلامية النفسية".
3(— @sanakojokصحافية لبنانية مختصة بالشأن الاسرائيلي (@sanakojok) October 20, 2020
فكرة التيار اجمع عليها شبان وشابات احرار من الوطن العربي وراسلوني ليقترحوا عليي فكرتهم ورحبت بها كثيرا" فكل ما يزعج عدونا نستعد للقيام به ايا يكون الاسلوب والوسيلة المهم ان ننتصر عليه في الحرب الاعلامية النفسية.
وأضافت قائلة: "توقيت ولادة التيار في هذه الفترة التي نشهد فيها مسلسل التطبيع هو الوقت الانسب تم الاقتراح أن يكون هناك ممثلا للتيار في دول عربية عدة ممن يتابعون مقالاتي ويتبنون كل أفكاري وأسلوبي بمواجهة الإعلام الاسرائيلي".
(6)— @sanakojokصحافية لبنانية مختصة بالشأن الاسرائيلي (@sanakojok) October 20, 2020
ستعلو اصواتنا لمعارضة سياسات التطبيع مع "اسرائيل" ...
اشكركم من لبنان وطني الحبيب..
اشكر مصر أم
الدنيا...اشكر تونس العزيزة..
اشكر اهل العراق الحكيم...اهل اليمن الشريف...
وحددت كجك أهداف التيار المعلن عنه قائلة: "هدف التيار الكجكي نشر الافكار المناهضة للتطبيع ضد العدو أكانت مقالاتي أو مقالات الغير من الكتاب والشرفاء العرب وشهداء الكلمة الذين اغتالهم العدو الإسرائيلي كالشهيد "ناجي العلي" و"غسان كنفاني" ومهمتنا أيضا أن نحذر من الوقوع في فخ العمالة مع العدو ونفشل مخططاتهم لغسل أدمغة الشباب العربي".
وخلصت قائلة إلى أن رمز التيار هو الوردة الحمراء رمز المحبة التي تربطنا جميعا من كل انحاء الوطن العربي.
من_العراق_العزيز_اطفاله_يرفعون_اكفهم_ليقولوا_لا_للتطبيع_مع_العدو_الاسرائيلي_#اطفال_التيار_الكجكي_ pic.twitter.com/Z6eTHWXiNo— @sanakojokصحافية لبنانية مختصة بالشأن الاسرائيلي (@sanakojok) October 20, 2020
وشكرت كجك في رسالتها كل الإعلاميين العرب الذين دعموها ويساهمون معها في المشروع الذي يمتد من لبنان مرورا بالعراق وسوريا ومصر وفلسطين وصولا إلى فلسطين.
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