مصر.. توزيع كمامات مجانية على الناخبين وتعيين منسق "طابور"

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، إن الهيئة قررت توزيع كمامات مجانية على الناخبين وتعيين موظف منسق لكل طابور انتخابي.

وأكد لاشين أن الهيئة قررت ذلك ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة كل أطراف منظومة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية التي تبدأ اليوم السبت من التاسعة صباحا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال مداخلة هاتفية صباح اليوم، بقناة صدى البلد، أن قيام الهيئة بتعيين موظف منسق طابور يأتي من أجل تنظيم عملية الدخول إلى اللجان والتأكد من التباعد الاجتماعي، مؤكدا أن ارتداء الكمامة الطبية فرض على الجميع المشاركين في المنظومة الانتخابية.

وبحسب بوابة أخبار اليوم المصرية فقد كشفت أن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لكل المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية التي تقدمت بطلب للتغطية الإعلامية في كافة اللجان التي تعمل بداية من اليوم حتى غدا الأحد ولها حق المتابعة في حال وجود إعادة في الانتخابات.

وشدد لاشين على منع إجراء أي دعاية في محيط اللجان الانتخابية، موضحا أنه تم إعداد غرفة عمليات لمتابعة كافة الشكاوي والاستفسارت، وحددت خط ساخن "19826" للرد على كافة الاستفسارات والشكاوى للعملية الانتخابية بداء من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا، مؤكدا أنه لم ترد أي شكاوى بشأن وجود مال سياسي في العملية الانتخابية.

وأوضح أن عدد اللجان الفرعية التي تعمل اليوم 10 ألاف و240 لجنة فرعية في 14 محافظة ويشرف عليها حوالي 12 ألف قاضي أصلي واحتياطي، وعدد المرشحين للمرحتلين الفردي حوالي 3963 مرشح والقوائم 1136 قائمة في المرحلتين.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات مستقلة لا سلطة لأحد عليها، وهي تدير الانتخابات بكل شفافية ونزاهة، ومن الضمانات لنزاهة الانتخابات وجود جهاز تنفيذي يرأسه مستشار وقاض على كل صندوق انتخابي.

يذكر ان الانتخابات البرلمانية المصرية تبدأ اليوم في محافظات المرحلة الأولى التي تضم 14 محافظة وتستمر لمدة يومين "السبت والأحد"، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة هي "الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.