"أنصار الله": أنظمة الإمارات والبحرين والسودان المطبعة مع إسرائيل لن تجني إلا الخسارة

أدانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الإعلان عن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، متهمةً الخرطوم بالخيانة والتخلي عن القضية الفلسطينية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" في بيان، حسب تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم الجماعة: "ندين ونرفض بشدة ما أقدم عليه النظام السوداني في انخراطه الذليل بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب".

وأضاف المكتب السياسي أن "الأنظمة الإجرامية التي تماهت مع أطماع الكيان الصهيوني الغاصب وباعت أقدس قضية إسلامية باتت اليوم مكشوفة ومفضوحة".

وتابع: الأنظمة التي انحازت مع عدو الأمة وباعت كرامتها كالإماراتي والبحريني والسوداني لن تجني من هذه الأفعال إلا الخسارة والعار.

وأكد أن هذه الأنظمة "مهما خانت وطبّعت في علاقاتها وقدمت ولاءها لأمريكا وإسرائيل فإن الشعوب لن تقبل بذلك".

وختم بيان جماعة "أنصار الله" بالقول: "الشعوب ستستمر في رفض التطبيع ورفض أي تحرك لتصفية القضية الفلسطينية وستظل متمسكة بالحق الفلسطيني أرضاً ومقدسات".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس عن اتفاق السودان وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، في إعلان يأتي بعد تكهنات طويلة بانضمام الخرطوم إلى ركب الإمارات والبحرين في تطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات، خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".

وذكر بيان مشترك اليوم، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ورئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، عبد الله حمدوك، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، تحدثوا هاتفيا اليوم.

يأتي ذلك بعدما أعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس الأمريكي قد أبلغ الكونغرس رسمياً عزمه رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.