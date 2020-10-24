تسجيل
09:53 GMT24 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مصر... انتخابات البرلمان

    المصريون إلى صناديق الاقتراع اليوم لانتخاب أول مجلس نواب بعد التعديل الدستوري

    © Sputnik . Amro Omran
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010241046947596-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A/

    بدأ صباح اليوم السبت، تصويت المصريين في الداخل في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب والتي تشمل 14 محافظة وتستمر ليومين، وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة، وتعد الانتخابات هي الأولى التي تجري بعد التعديلات الدستورية التي أقرت في مصر العام الماضي.

    القاهرة - سبوتنيك. وصوت المصريون في الخارج في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في 124 دولة، لثلاثة أيام متتالية انتهت أمس الجمعة.

    وفتحت لجان الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى أبوابها في التاسعة من صباح السبت لاستقبال الناخبين، والبالغ عددهم أكثر من 33 مليون ناخب، يحق لهم التصويت في محافظات الصعيد بالإضافة لمحافظات الجيزة والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح

    البرلمان المصري
    © AP Photo
    القضاء المصري يقرر رفض دعوى وقف انتخابات مجلس النواب
    ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات في المرحلتين الأولى والثانية أكثر من 63 مليون ناخب.

    ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2163 مرشح بينهم 1879 مرشح على المقاعد الفردية و284 مرشح على مقاعد القوائم.

    وتتنافس في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أربعة قوائم، أبرزها القائمة الوطنية من أجل مصر، وتضم 12 حزب، بعضها من المعارضة، بينما يقودها حزب مستقبل وطن، والذي حصل على أغلبية مقاعد مجلس الشيوخ، كما حاز أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب المنقضي، كما تخوض قوائم (نداء مصر، وتحالف المستقلين، وأبناء مصر) سباق المرحلة الأولى، ويرى مراقبون أن المنافسة ستكون خافتة على مقاعد القائمة وستتركز على مقاعد الفردي.

    وألزمت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبية، وتوفير الكمامات لمن لا يحملها عند اللجان، كما أمدت الهيئة اللجان الفرعية التي سيجرى فيها الاقتراع بالكحول والقفازات التي يستخدمها المشرفون والناخبون، كما كلفت الهيئة الجهات المعنية بتعقيم اللجان قبل وبعد التصويت.

    انتخابات مصر
    © Sputnik . Amro Omran
    المصريون في كندا وأمريكا يبدأون التصويت في انتخابات البرلمان
    من جانبها أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد في بيان صادر عن الوزارة مساء أمس الجمعة عن خطة التأمين الطبي لانتخابات مجلس النواب بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي تضمنت "الدفع بـ 1411 سيارة إسعاف مجهزة بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهري، يتم توزيعها على المقار الانتخابية، ومحافظات الجمهورية".

    وبالإضافة إلى التشديد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العملية الانتخابية "يتم عمل مسح حراري على باب اللجنة الانتخابية لاستبعاد من يعاني حرارة مرتفعة أو أي أعراض تنفسية، وتوجيه المشتبه بهم لأقرب منشأة طبية"، مع توفير "الفرق الطبية المدربة داخل المقار الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم الخدمات الطبية اللائقة للناخبين والمواطنين"، فضلا عن رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية للدرجة القصوى، وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء، وفنيين، وتمريض بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ومنع الإجازات للعاملين بالمستشفيات خاصة أقسام الطوارئ، والحروق، والسموم، والتنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة.

    وعلى الصعيد الأمني أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، إستنفار أمنى مكثف ورفع درجة الاستعداد على مستوى الجمهورية، لتأمين انتخابات مجلس النواب بمختلف مديريات الأمن.

    البرلمان المصري
    dk-gate
    ماسح أحذية بمجلس النواب المصري يكشف كواليس مثيرة
    وبحسب البيان فقد "اعتمدت الوزارة خطة أمنية شاملة لتأمين المواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم خلال العملية الانتخابية، وذلك من خلال الانتشار الأمني المكثف بمحيط اللجان وكافة الطرق والمحاور المؤدية لها وتسيير أقوال أمنية وخدمات مرورية لتسيير الحركة المرورية بتلك الطرق لتسهيل وصول الناخبين إلى اللجان الانتخابية".

    وتشمل خطة التأمين التي أعلنتها وزارة الداخلية "حماية المنشآت الهامة والحيوية وإحكام الرقابة من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع، للتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة للحفاظ على الأمن والنظام".

    من جانبها أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها أمس الجمعة اتخاذها "كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة  وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأجهزة المعنية بالدولة في تنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس النواب 2020 على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم انطلاقاً من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري".

    وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على "مراجعة كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بتأمين الانتخابات وإعداد وتجهيز العناصر المشاركة في التأمين، وتجميع الاحتياطات وعناصر الانتشار والتدخل السريع وعناصر الصاعقة والمظلات والشرطة العسكرية، والتأكيد على استعدادها التام لتنفيذ عملية الانتشار الأمني للتصدي لأي أعمال عدائية قد تؤثر على انتظام العملية الانتخابية، كذلك تجهيز العديد من الدوريات الأمنية للدفع بها بالطرق والمحاور المرورية في حالة المواقف الطارئة".

    انظر أيضا:

    المصريون في كندا وأمريكا يبدأون التصويت في انتخابات البرلمان
    في مصر... "حقيبة الوقاية من كورورنا" لكل قاض يرأس لجنة انتخابية
    مصر.. هل يمنع الدستور "الشورى" من حضور خطاب السيسي أمام "النواب"
    ماسح أحذية بمجلس النواب المصري يكشف كواليس مثيرة
    الكلمات الدلالية:
    مجلس النواب المصري, انتخابات, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الإسباني خورخي برادو غارسيا سيبو، يصل خط النهاية ليفوز ببطولة الجائزة الكبرى MXGP، في إطار بطولة كأس العالم لركوب الدراجات النارية، في لوميل، بلجيكا 21 أكتوبر 2020
    صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك