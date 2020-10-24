تسريب صوتي لإعلامي وبرلماني بارز يثير ضجة في مصر.. فيديو

أثار تسريب صوتي لإعلامي وبرلماني بارز في مصر، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، لما تضمنه من أقوال اعتبرها كثيرون صادمة.

وتداول مستخدمون على فيسبوك وتويتر مقطعا مسجلا قيل إنه للإعلامي والبرلماني عبد الرحيم علي، الذي يرأس تحرير صحيفة "البوابة"، حيث جاء فيه أقوال مثل "أنا فوق القانون، قانون مين اللي بتتكلم عنه"، وهو ما اعتبره الإعلامي "مواجهة شرسة دخل فيها الإخوان وداعموهم".



وكتب على صفحته بموقع فيسبوك "أواجه حملة شرسة من أنصار المال السياسي وداعميهم، واليوم تطور الأمر ودخل الإخوان على الخط، وقنوات العمالة، عبر فبركة مكالمة تم نسبها إليّ باستخدام برنامج "لاير بيرد" في محاولة يائسة لرد القلم الذي سبق أن اعطيته لهم في برنامجي الصندوق الأسود، ولكن القاصي والداني يعلم من أنا وماذا قدمت لبلادي".

ونشر عبد الرحيم علي فيديو يشرح فيه كيف فبركت جماعة الإخوان التي تصنف كجماعة إرهابية في مصر هذا التسريب، باستخدام التطبيق الإلكتروني "لاير بيرد"والذي تم تدشينه في 2018 بحسب فيديو نشره على صفحته على فيسبوك.

وقال: لقد تم استخدام هذا التطبيق لفبركة مكالمات صوتيه لسياسيين مصريين من قبل، وقد استخدمته الإرهابية لفبركة مكالمات لي قبل إجراء الانتخابات البرلمانية بيوم واحد؛ لزعزعة ثقة المصريين في الشخصيات الوطنية.

بعد ما سمعت تسريبات عبدالرحيم على عرفت قد ايه هو بيحتقر نفسه و بيحتقر اللي مشغلينه .. ده بيقول انه اعلى من البلد بدولتها .. فوق الدولة بنيابتها و قضائها و قوانينها و رئيسها مايقدرش يقرب منه و مع ذلك بيتفاخر بخدمتها ... جنون والله. #عبدالرحيم_علي فوق القانون — Ghada Shahbender (@ghadasha) October 24, 2020

وردت بعض القنوات التي تعمل خارج مصر على عبد الرحيم قائلة إن "عبد الرحيم علي وبرنامجه الصندوق الأسود استخدم نفس التقنيات للمكالمات التي أذاعها".

ليرد الأخير بأن التطبيق الخاص بصناعة المكالمات تم تدشينه في عام 2018 بينما برنامج الصندوق الأسود توقف عام 2016".