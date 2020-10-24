مصادرة مخطوطة إنجيل أثرية مسروقة من متحف سوري

اعتقلت السلطات التركية في ولاية غازي عنتاب 3 أشخاص قاموا بمحاولة بيع إنجيل أثري مكتوب على جلد غزال سرق من متحف سوري، مقابل مليون دولار.

وجاء في بيان صادر عن دائرة الأمن الإقليمية :"خلال العملية تم الاستيلاء على نسخة من إنجيل قديم. وبحسب معلومات استخبارية وردت في وقت سابق، فقد تم سرقته من متحف مدينة حلب السورية وتهريبه إلى بلدنا. القيمة السوقية للإنجيل حوالي مليون دولار".

— سوريون | Syrians (@SyrianOfficial) October 23, 2020

وتابع البيان :"داهمت فرق الأمن محل إقامة المشتبه بهم، وضبطت بحوزتهم مخطوطة إنجيل أثرية مكتوبة باللغة العبرية على جلد غزال يُقدر ثمنها بنحو مليون دولار".

وبحسب البيان جرى تسليم المخطوطة إلى مديرية المتاحف في عنتاب، فيما اعتقلت الشرطة 3 أشخاص لم تشر وسائل الإعلام إلى جنسياتهم.