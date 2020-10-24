الأردن يدين نشر رسوم مسيئة للرسول تحت ذريعة حرية التعبير

أصدرت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم السبت، بيانا رسميا، دانت فيه استمرار نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد تحت ذريعة حرية التعبير.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في البيان عن "استياء المملكة البالغ من هذه الممارسات التي تمثل إيذاء لمشاعر ما يقارب من 2 مليار مسلم وتشكل استهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته".

We condemn publication of satirical cartoons depicting Prophet Mohammad, prayers, peace upon him. We must all reject acts feeding hatred, violence & terrorism that we condemn in all their forms. We urge efforts to promote harmony, respect of the Other, religions & their symbols https://t.co/JZTz2BvPAk — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) October 24, 2020

وأضاف أن " الأردن طالما كان نصيرا لثقافة السلام دوليا، وتعزيز التفاهم المتبادل والانسجام والتعايش بين الشعوب، وتبدى ذلك في مبادرات تبناها المجتمع الدولي مثل مبادرة أسبوع الوئام العالمي، ومبادرة كلمة سواء".

وأشار الفايز إلى "خطورة اتكاء أصحاب الفكر الرافض للآخر على مواقف سياسية رسمية، لافتا إلى أن هذه الإساءات تغذي ثقافة التطرف والعنف التي تدينها المملكة".

وشدد الفايز على "إدانة بلاده لأي محاولات تمييزية تضليلية تسعى لربط الإسلام بالإرهاب، تزييفا لجوهر الدين الإسلامي الحنيف".

كما أكد أن "ما يريده المجتمع الدولي اليوم في خضم عديد أخطار تحدق بالإنسانية جمعاء هو مزيد من التعاضد والتكاتف والتلاقي، لا تغذية لأسباب فرقة مذهبية أو دينية أو إثنية".