مصر.. الإعلان عن كشف أثري ضخم قريبا

تقترب وزارة السياحة والآثار المصرية من الإعلان عن كشف أثر ضخم في منطقة سقارة بمحافظة الجيزة المصرية، خلال الأيام القادمة.

وبحسب بوابة "أخبار اليوم" المصرية، فقد صرح مدير آثار سقارة، الدكتور محمد يوسف عويان، أن العمل جاري على اكتشاف حفائر جديدة داخل العديد من الآبار، وهي التي تنبئ عن وجود العديد من القطع الأثرية المتنوعة.

وأشار عويان إلى أنهم مازالوا في المرحلة الأولى من البحث، التي تم استخراج فيها بعض التماثيل المذهبة والتوابيت الخشبية الملونة، وتابع أنهم عندما يصلوا إلى عدد معقول من القطع الأثرية المكتشفة سيتم الإعلان عن الكشف الأثري الجديد.

كما لفت إلى أن الموقع المكتشف حديثا يضم 3 فترات تاريخية مختلفة، بدء من الأسرة الخامسة والسادسة، وصولا إلى العصر المتأخر.

وأضاف أنه تم اكتشاف، حتى الآن، 3 آبار جديدة في موقع الحفائر، لكن العمل يحتاج إلى مجهود كبير لأن الآبار متشابكة وتحتاج لوقت كبير من العمل.

وذكر مدير آثار سقارة، محمد يوسف هويان، أن الكشف الأثري الجديد هو استكمال للكشف الذي أعلن عنه من قبل، لكنه سيكون مختلفا، وذلك لأن الآبار تبعد مسافة تتراوح ما بين متر إلى خمسة أمتار عن الكشف السابق.

وأعلن مجلس الوزراء المصري، الاثنين الماضي، عن كشف أثري كبير في منطقة آثار سقارة غرب القاهرة، وهو عبارة عن آبار جديدة مدفون فيها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة، بحسب بيان لمجلس الوزراء، نقله موقع "مصراوي".

وتفقد مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وخالد العناني وزير السياحة والآثار، ومصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بالمنطقة.

وحرص مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الأعلى للآثار، وفق البيان.