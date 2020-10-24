نتنياهو: توصلنا لـ 3 اتفاقيات مع دول عربية في 6 أسابيع فقط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب توصلت لـ 3 اتفاقيات سلام مع دول عربية في 6 أسابيع فقط، مشيرا إلى أنه هناك دول أخرى في طريقها لإقامة علاقات مع إسرائيل.

ذكر ذلك أوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم السبت.

ولفت إلى قول نتنياهو: "توصلنا إلى ثلاث اتفاقيات سلام مع دول عربية خلال ستة أسابيع فقط ودول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل".

وأعلن نتنياهو أن "وفدا إسرائيليا سيزور السودان خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إطلاق التعاون بين البلدين في بعض المجالات بعد الإعلان، أمس الجمعة عن تطبيع العلاقات بينهما".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "السودان كان بلدا معاديا لإسرائيل وهو شارك في حرب ضدنا، واستخدمته إيران كأرض لتهريب أسلحة خطيرة إلى حماس".

رئيس الوزراء نتنياهو: توصلنا إلى ثلاث اتفاقيات سلام مع دول عربية خلال ستة أسابيع فقط ودول عربية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل. — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 24, 2020

وأضاف: "هذه الاتفاقيات جيدة للأمن وللاقتصاد. سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات، وستكون هناك اتفاقيات سلام مع دول عربية أخرى!".

رئيس الوزراء نتنياهو: السودان كان بلدا معاديا لإسرائيل وهو شارك في حرب ضدنا، واستخدمته إيران كأرض لتهريب أسلحة خطيرة إلى حماس. هذه الاتفاقيات جيدة للأمن وللاقتصاد. سيغادر وفد إسرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاقيات، وستكون هناك اتفاقيات سلام مع دول عربية أخرى! pic.twitter.com/Ybp5qILxGR — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) October 24, 2020

وكان وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين، أعلن أمس الجمعة أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه تظل من اختصاص الأجسام التشريعية".

وأصبح السودان الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع علاقاتها مع تل أبيب وذلك بعد مصر (1979)، ثم الأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).