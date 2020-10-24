الأوقاف الأردنية تكشف سر اعتداء مصلين على خطيب الجمعة بإربد

استنكرت وزارة الأوقاف الأردنية، اليوم السبت، واقعة الاعتداء على خطيب مسجد، في محافظة إربد عقب انتهاء صلاة الجمعة.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن مدير أوقاف إربد عمر الحموري أن خطيب مسجد الأمير عبد الله تعرض لاعتداء بسيط من قبل مجموعة من المصلين بسبب خلاف على موضوع الخطبة وليس طولها.

وأشار إلى أن الخطيب لم يتجاوز ربع ساعة في خطبته، بيد أن موضوع الخطبة كان موضوع الخلاف.

وأكد الحموري أنه تم نقل الخطيب للمستشفى وحالته الصحية جيدة وتم تقديم شكوى للأجهزة الأمنية وتم توقيف المعتدين.

وأوضح أن الاعتداء تم خارج المسجد بعد خروج الخطيب من المسجد.

من جهته، استنكر وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني محمد الخلايلة حادثة الاعتداء.

وبحسب وسائل إعلام محلية فقد تواصل وزير الأوقاف مع خطيب المسجد للاطمئنان على حالته الصحية، كما تواصل مع الحاكم الإداري المعني من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وتحويلهم للقضاء.