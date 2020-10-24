نتنياهو يلمح إلى مسؤولية إسرائيل عن تنفيذ هجمات في السودان

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء السبت، إلى مسؤولية بلاده عن هجمات شهدها السودان منذ سنوات، بحسب إعلام عبري.

وقال نتنياهو، وفق هيئة البث الرسمية، إن "إيران استخدمت السودان كمنطقة لتهريب أسلحة خطيرة إلى حماس".

وتابع : "ذلك دفعني إلى إصدار تعليمات باتخاذ خطوات ضد هذا الأمر"، دون مزيد من التوضيح.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نسبت وسائل إعلام إعلام أجنبية وسودانية خلال العقد الماضي للطيران الإسرائيلي عدد من الهجمات قالت إنها هدفت إلى إحباط نقل أسلحة إلى حركة "حماس" في قطاع غزة.

لكن إسرائيل لم تعترف أبدا في السابق بمسؤوليتها عن تلك الهجمات التي وقعت إحداها في أكتوبر/تشرين الأول 2012 على مجمع اليرموك للتصنيع الحربي جنوبي العاصمة الخرطوم، بحسب تقارير سودانية.

وأمس الجمعة، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن وزير الخارجية المكلف، عمر قمر الدين أن "الحكومة الانتقالية في السودان وافقت علي تطبيع العلاقات مع دولة إسرائيل، وأن المصادقة على الاتفاق حتى يدخل حيز التنفيذ تظل من اختصاص الأجسام التشريعية في البلاد".

وأوضح قمر الدين أن "التطبيع ليس حدثا منقطعا بل عملية مستمرة وأنه حال المصادقة على الأمر فستكون الفوائد التي يجنيها السودان جمة وأضاف أن كل هذه الأنشطة وتحقيقها مرهونة بالعمل التشريعي".

وأكد الوزير أن هذا الاتفاق "ينهي حالة العداء مع دولة إسرائيل وسيتبع ذلك كثير من العمل الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي والاستثماري بعد المصادقة".