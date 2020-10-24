مسؤول سعودي يحسم الجدل الدائر بشأن إعادة الحظر

وضع مسؤول سعودي، مساء اليوم السبت، حدا للجدل الدائر في المملكة حول سعي السلطات لإعادة فرض الحظر، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريح لصحيفة "عاجل" الإلكترونية قال وكيل وزارة الصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري إن هذا الأمر (إعادة الحظر) "تتولى البتّ فيه لجانٌ عليا شَكّلَها وليّ الأمر لهذا الغرض".

وشدد عسيري على أهمية التطبيق الصارم للإجراءات الوقائية في هذه المرحلة التي يواجه فيها الكثير من دول العالم عودة قوية لمرض كورونا.

ولفت إلى أنه رغم أن المملكة "لم تخرج من الموجة الأولى، ونسجل مستويات منخفضة من الإصابات، إلا أنه في الأيام الماضية لاحظنا أن وتيرة انخفاض الإصابات تراجعت نوعا ما، وشاهدنا بعض الزيادة في العيّنات الإيجابية ببعض المناطق، وهذا ما يدعونا جميعًا إلى الانتباه، حتى لا نقع فيما وقعت فيه الكثير من الدول".

وأكد عسيري أن ما ذكره وزير الصحة توفيق الربيعة، هو محاولة للتنبيه بزيادة الالتزام بالإجراءات الوقائية، خاصة وأن الإصابات الأخيرة معظمها في فئة الشباب.

وكان وزير الصحة السعودي، حذر في تصريح لقناة "إم بي سي" من موجة ثانية من الوباء تشهدها المملكة، إذا لم يستمر السعوديون في الالتزام بالإجراء الاحترازية.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بسبب تناقل أنباء عن قرب إعادة حظر التجوال.

وفي 22 مايو/أيار الماضي، أعلنت الجهات الأمنية في السعودية بدء تطبيق قرار منع التجول الشامل في مدن ومناطق المملكة، والذي استمر حتى 20 يونيو/حزيران.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 17 وفاة و395 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 417 مريضا.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 344.552، بينها 5.281 وفاة، و330.995 حالة تعاف.