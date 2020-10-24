مسؤول أمني عراقي يكشف حقيقة استهداف رتل أمريكي بالبصرة

ونفى اللواء عباس ناجي، اليوم السبت، استهداف رتل أمريكي بالمحافظة، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) "لا صحة لأنباء إصابة أو استهداف أي رتل أمريكي أو أجنبي في محافظة البصرة".

وفي وقت سابق اليوم السبت، ذكر موقع قناة "سكاي نيوز"عربية في خبر عاجل أنه جرى "استهداف رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي في محافظة البصرة بعبوة ناسفة".

ومؤخرا تصاعدت وتيرة استهداف المنطقة الخضراء، التي تضم مقرات حكومية وبعثات سفارات أجنبية في بغداد، إلى جانب قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي، وأرتال تنقل معدات لوجستية، بعمليات قصف صاروخي، وهجمات بعبوات ناسفة.

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلنت فصائل مسلحة عن هدنة لوقف القصف الصاروخي ضد مواقع قوات التحالف؛ لإتمام عملية الانسحاب الكامل من العراق.

وأكدت "كتائب حزب الله"، حينها أن "الفصائل العراقية وافقت على "هدنة مشروطة" في الهجمات على القوات الأمريكية، لكنها ستستخدم كل الأسلحة المتاحة لها إذا بقيت تلك القوات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الأبيض، في أغسطس/ آب الماضي، أن الولايات المتحدة ملتزمة بخروج سريع لقوات التحالف الدولي من العراق خلال 3 سنوات.