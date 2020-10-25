غسان سلامة: الليبيون قرروا إنهاء القتال

قال غسان سلامة، المبعوث الأممي الأخير في ليبيا، إن الليبيين قرروا إنها القتال، مشددا على أنهم سيبلغون الأمم المتحدة بقرارهم.

ونقلت قناة "الجماهيرية" الليبية عن سلامة تصريحات قال فيها إن "المهم هو أن الليبيين قد قرروا إنهاء التقاتل، وأنهم سيقومون بأنفسهم بإبلاغ قرارهم إلى الدول التي تدعمهم في الخارج".

جاءت تصريحات سلامة في سياق تعليقه على التطورات الجارية وقرار وقف إطلاق النار بشكل دائم في البلاد، كما دعا من وصفهم بالـ"الدول المشككة في اتفاق وقف إطلاق النار" بالعودة إلى رشدهم، بعد أن قبل الليبيون إنهاء الحرب.

وكشف المبعوث الأممي عن طلب الأطراف الموقعة من البعثة الأممية، أن تكون شاهدة على خروج المرتزقة من ليبيا، مضيفا إنه يحيي شجاعة الموقعين، ويأمل أن يكون يوما تاريخيا في مسيرة عودة السلام.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، من ليبيا خلال ثلاثة أشهر، قال سلامة: إن الأطراف الليبية، طلبت أن تكون البعثة الأممية شاهدة على خروج المرتزقة من ليبيا، لكن ما هو الآن قيد المراقبة وفق قوله، هو مدى تجاوب الأسرة الدولية مع تنفيذ هذا البند من الاتفاق.

في سياق متصل، قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن اتفاق وقف النار في ليبيا سيواجه تحديات، مضيفا: "سنعمل على تجاوزها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، أمس السبت، قال فيه إن "الجيش الليبي ملتزم تماما باتفاق جنيف وأن الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر"، مضيفا: "نحن جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار في ليبيا".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في وقت سابق، انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي-الليبي الشامل على الشقين العسكري والسياسي، وذلك بلقاءات تمهيدية تجمع مختلف الأطياف الليبية قبل الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي مطلع شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل والمقرر في تونس.