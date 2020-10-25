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    الشيخ نواف الأحمد القسم في مجلس الأمة الكويتي، الكويت 30 سبتمبر 2020

    في الكويت... إن كنت ترغب في الترشخ لـ"الأمة" وأنت مصاب بـ"كورونا" فهذه هي الطريقة

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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    قال المدير العام للإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية الكويتية، العقيد حقوقي صلاح الشطي، إنه قد تم وضع آلية بالتعاون مع وزارة الصحة لاستقبال راغبي الترشح للانتخابات النيابية "أمة 2020" المصابين بـ "كورونا".

    وأوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" الأحد، أن "الصحة" قامت بتوفير كوادر طبية لاستقبال المرشحين المصابين والمحجورين وذلك عبر تسجيلهم في تطبيق "شلونك" الإلكتروني لأخذ الإذن المسبق ومن ثم يتم التوجه إلى مقر التسجيل.

    مجلس الأمة الكويتي
    © AP Photo / Ali Al-Ghuneim
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    وأضاف أنه فور وصول المرشح المصاب أو الخاضع للحجر سيتم استقباله من قبل موظفي وزارة الصحة؛ للتأكد من وجود اسمه ومن ثم توجيهه إلى المكان المخصص للتسجيل، وفق الاشتراطات الصحية وهو داخل مركبته الخاصة لضمان عدم احتكاكه مع الآخرين.

    وأكد الشطي على استعداد الادارة التام لاستقبال الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2020) غدا وذلك وفق المعايير والاشتراطات الصحية المقرة.

    وقال إن استقبال تسجيل المرشحين لانتخابات (أمة 2020) غدا يأتي بعد صدور المرسوم (150 لسنة 2020) الخاص بالدعوة للانتخابات وتحديد يوم 5 ديسمبر المقبل موعدا للاقتراع.

    وأوضح أن إجراءات فتح باب الترشيح للراغبين بخوض الانتخابات ستخضع لشروط السلطات الصحية في البلاد مشيرا إلى أن عملية التسجيل ستستمر 10 أيام بداية من يوم غد وحتى الأربعاء 4 نوفمبر المقبل، من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا ويكون الاستقبال في مدرسة (خولة المشتركة للبنات) في منطقة الشويخ السكنية بجانب إدارة شؤون الانتخابات.

    وأشار الشطي إلى صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لفحص طلبات الراغبين بالترشح حيث أن الإدارة تقوم برفع الطلب الى اللجنة للتأكد من انطباق الشروط مبينا أنه في حال عدم توافر الشروط سيتم رفع مذكرة إلى وزير الداخلية لأخذ القرار باستبعاده.

    وذكر أنه يحق لمن يتم استبعاده اللجوء إلى القضاء وفق درجات التقاضي الثلاث أول درجة والاستئناف والتميز مؤكدا أن المحاكم تحدد جلسات مستعجلة لنظر تلك الدعاوى على أن تصدر احكامها قبل اليوم المحدد للانتخاب حتى تتمكن الوزارة من طباعة أوراق التصويت.

    وأفاد أنه بناء على تعليمات وشروط السلطات الصحية وبالتعاون مع وزارة الداخلية فقد تقرر منع تواجد وسائل الإعلام بكافة أنواعها والسماح فقط لوزارة الإعلام ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) لنقل سير تسجيل المرشحين وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالتفاصيل كافة لضمان عدم وجود تزاحم أو اختلاط في الإدارة للحفاظ على سلامة الجميع.

    وأكد حرص وزارة الداخلية على بذل كافة جهودها وتنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام لتوفير ما يلزم المرشحين والعمل على تذليل العقبات كافة لإظهار العرس الديمقراطي في البلاد بأفضل صورة.

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    أخبار مجلس الأمة, مجلس الأمة الكويتي, فيروس كورونا, الكويت
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