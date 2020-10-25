الناطق باسم الحكومة العراقية: توصلنا إلى معلومات حول قتلة الهاشمي

قال الناطق باسم الحكومة العراقية، أحمد ملا طلال، اليوم الأحد 25 أكتوبر/ تشرين الأول، إنه تم التوصل إلى معلومات حول قتلة الخبير الأمني الراحل، هشام الهاشمي.

وقال طلال، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية عديدة، إنه تم التوصل إلى معلومات تفصيلية سيعلن عنها قريبا، حول المتهمين باغتيال الخبير الأمني الراحل الهاشمي.

الناطق باسم الحكومة العراقية: توصلنا لمعلومات حول قتلة هشام الهاشمي #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) October 25, 2020

​وأثار اغتيال الهاشمي موجة غضب شعبي واسعة في البلاد، في ظل انفلات السلاح وتكرر عمليات الاغتيال التي تنفذ حتى في وضح النهار على يد مسلحين بدراجات نارية يرتكبون جرائم قيدت جميعها ضد مجهول.

ودفع اغتيال الخبير الأمني والمحلل السياسي العراقي إلى التساؤل حول سبب استهداف الهاشمي، والجهة التي تقف وراء قتله بوابل من الرصاص أطلقه مجهولون، ليلفظ أنفاسه بعد دقائق في مستشفى ابن النفيس.

هشام الهاشمي هو من مواليد بغداد 1973، وهو مؤرخ وباحث في الشؤون الأمنية والاستراتيجية والجماعات المتطرفة، ومختص بملف تنظيم "داعش" الإرهابي وأنصاره.