بخصوص المرأة... رسالة من السيسي لمنظمة التعاون الإسلامي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عزم بلاده مواصلة تمكين المرأة في كل مناحي الحياة، في رسالة خطية سلمها المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير محمد نجم، لأمين عام المنظمة.

وشدد السيسي في الرسالة على عزم بلاده مواصلة جهودها على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تمكين المرأة في مناحي الحياة كافة، بالنظر إلى دورها المهم في تحقيق التنمية.

وأشار الرئيس المصري إلى جهود بلاده في حشد الدعم اللازم لتفعيل ميثاق منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي كأول جهاز متخصص تابع للمنظمة يعنى بقضايا المرأة وأولوياتها.

ونوه السيسي بحرص مصر على استضافة مقر المنظمة في القاهرة إدراكا لدورها في متابعة وتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه على مستوى المنظمة فيما يتعلق بتحسين أوضاع المرأة.

وأعرب الرئيس السيسي عن تطلعه للعمل مع المنظمة خلال رئاسة مصر مؤتمر وزراء المرأة في العامين المقبلين لتعزيز العمل الإسلامي المشترك من أجل تحسين أوضاع المرأة في الدول الأعضاء.

وأوضح السيسي أن ذلك سيتم من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات والاستماع إلى تجارب الدول الناجحة في هذا المجال.