بغداد... كشف حصيلة الإصابات جراء صدام المتظاهرين مع قوى الأمن.. فيديو

وذكر الشبكة العراقية أن "مجموع الإصابات بين القوات الأمنية والمتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات صباح اليوم حتى اللحظة بلغت أكثر من 15 اصابة من المتظاهرين والقوات الامنية".
#مصدر يكشف حصيلة #الاصابات جراء #مصادمات اليوم في #بغداد#عاجل#العراق#السومريةhttps://t.co/3DBWKr6c2v— AlsumariaTV-السومرية (@alsumariatv) October 25, 2020
وأضافت أن "من بين إصابات القوات الأمنية ضباط برتب عقيد ومقدم ونقيب".
⭕ العاصمة بغداد :— 𝓪𝔂𝓵𝓾𝓵 (@1aylul_) October 25, 2020
جانب من إصابات الثوار على جسر السنك في بغداد بسبب القمع الوحشي لقوات الشغب. pic.twitter.com/AIeS1YyRcT
وأعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، يوم أمس السبت، في بيان لها أنها قررت منع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات التظاهر التي من المقرر أن تندلع غدا الأحد.
وقالت القيادة في بيان صحفي، نشرته "السومرية" إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات أو المحيطة بها أو على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".
جانب من أحداث التظاهرات على جسر السنك في بغداد ووقوع إصابات عديدة بين الثوار.#العراق_ينتفض pic.twitter.com/mdAJjlT9DY— ZAHRAA 🇮🇶💜🇮🇶 (@btsVuu) October 25, 2020
وأضافت أنه تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.
وأشارت قيادة عمليات بغداد في بيانها إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير مسار التظاهرات السلمية، لافتة إلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطاعات الأمنية أينما وجدت، والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص.
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