بغداد... كشف حصيلة الإصابات جراء صدام المتظاهرين مع قوى الأمن.. فيديو

كشف موقع قناة "السومرية" العراقية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات جراء مصادمات اليوم بين القوات الأمنية والمتظاهرين في بغداد.

وذكر الشبكة العراقية أن "مجموع الإصابات بين القوات الأمنية والمتظاهرين منذ انطلاق التظاهرات صباح اليوم حتى اللحظة بلغت أكثر من 15 اصابة من المتظاهرين والقوات الامنية".

​وأضافت أن "من بين إصابات القوات الأمنية ضباط برتب عقيد ومقدم ونقيب".

⭕ العاصمة بغداد :



جانب من إصابات الثوار على جسر السنك في بغداد بسبب القمع الوحشي لقوات الشغب. pic.twitter.com/AIeS1YyRcT — 𝓪𝔂𝓵𝓾𝓵 (@1aylul_) October 25, 2020

​وأعلنت قيادة عمليات بغداد في العراق، يوم أمس السبت، في بيان لها أنها قررت منع عناصر الأمن من حمل السلاح داخل ساحات التظاهر التي من المقرر أن تندلع غدا الأحد.

وقالت القيادة في بيان صحفي، نشرته "السومرية" إنها "أصدرت أوامر واضحة وملزمة لجميع القيادات والقطعات وبدون استثناء بمنع حمل أو أستخدام الأسلحة والأعتدة الحية بكافة أنواعها في مناطق ساحات التظاهرات أو المحيطة بها أو على المقتربات المؤدية لهذه الساحات".

جانب من أحداث التظاهرات على جسر السنك في بغداد ووقوع إصابات عديدة بين الثوار.#العراق_ينتفض pic.twitter.com/mdAJjlT9DY — ZAHRAA 🇮🇶💜🇮🇶 (@btsVuu) October 25, 2020

​وأضافت أنه تم التشديد على أهمية ووجوب التعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وأشارت قيادة عمليات بغداد في بيانها إلى أهمية المحافظة على المال العام والخاص ومنع المندسين من تغيير مسار التظاهرات السلمية، لافتة إلى أهمية تعاون المتظاهرين مع القطاعات الأمنية أينما وجدت، والتي تنتشر بعموم القواطع لواجبات حماية المتظاهرين والأهداف الحيوية والمال العام والخاص.