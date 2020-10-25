3 نصائح للطلاب السعوديين لتفادي انقطاع رابط "منصة مدرستي"

في أوقات كثيرة يتعرض الطلاب في المملكة العربية السعودية لانقطاع رابط منصة "مدرستي" الإلكترونية للتعليم عن بعد وذلك نتيجة لوقوعهم في بعض الأخطاء.

وقدمت صحيفة "صدى" الإليكترونية، اليوم الأحد، ثلاث نصائح للطلاب في المملكة لتفادي انقطاع الرابط، والتي جاءت كالتالي:

ينبغي على الطالب اختيار الأوقات المناسبة للدخول على منصة مدرستي، وذلك لأن تكدس الدخول في وقت مُعين يتسبب في الانقطاع.

ينبغي على الطالب اختيار شبكة إنترنت قوية.

ينبغي معرفة الخطوات والشروط الخاصة بعملية الدخول قبل التسجيل حتى تتم العملية بسهولة.

وكانت وزارة التعليم السعودية، أعلنت أمس السبت، أنه سيتم إجراء الاختبارات النهائية عن بعد للفصل الدراسي الأول من خلال منصة مدرستي للمدارس الحكومية والأهلية المستفيدة من المنصة، أو عبر المنصات التعليمية الأخرى التي تستخدمها المدارس الأهلية والعالمية، مع التأكيد على استمرار العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات.

وأوضحت أنه يمكن إجراء اختبارات أعمال السنة (الاختبارات الفترية)، والاختبارات النهائية حضورية للفصل الدراسي الأول، ولكن بشرط موافقة مدير التعليم وموافقة ولي أمر الطالب.

ولحضور الامتحان في الفصل الدراسي ينبغي أيضا التأكد من جاهزية المدرسة لتحقيق التباعد وتطبيق كافة الاحترازات والبروتوكولات الوقائية لأداء الاختبارات في المدارس في ظل تفشي جائحة كورونا والتي كانت سببا في لجوء المدارس لمنصات إليكترونية كبديل للحضور في الفصول التعليمية.