وظائف لـ "الرجال والنساء" في وزارة العدل السعودية

أعلنت وزراة العدل السعودية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف بها من حملة الماجيستير والبكالوريوس والدبلوم.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية قالت الوزارة إن الوظائف المتاحة ستكون للجنسين رجالا ونساء، وهي في التخصصات التالية: " مطور برامج، مدير مشروع، باحث شرعي، باحث قانوني، فني دعم مساعد".

وشددت الوزارة على أن التعيين سيكون عن طريق المسابقة الوظيفية للحاصلين على الماجيستير والبكالوريوس في عدد من التخصصات الواردة في دليل التصنيف، والدبلوم في الدعم الفني مع خبرة أربع سنوات في مجال تقنية المعلومات.

ولفتت الوزارة إلى أن التقديم سيكون متاحا من خلال موقع وزارة العدل السعودية على شبكة الإنترنت، اعتبارا من الأحد حتى الخميس القادم.

يذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد قرر تعيين 100 امرأة من المؤهلات شرعياً وقانونياً في وظيفة كاتب عدل.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" فإن هذه الخطوة تأتي للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي.