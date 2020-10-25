محكمة إسرائيلية تصدر قرارا مهما بشأن الأسير ماهر الأخرس

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، قرارا مهماً بشأن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس المضرب عن الطعام منذ 91 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري (بدون محاكمة)، بحسب إعلام عبري.

وقضت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل)، بتعليق الاعتقال الإداري للأخرس مؤقتا، والسماح ببقائه في مستشفى "كابلان" بمدينة رحوفوت (وسط) دون حراسة من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وجاء قرار المحكمة بعد التماس قدمه محامي الأخرس ضد إعادته إلى مستشفى سجن الرملة (وسط).

واعتقل الأخرس من منزله في سيلة الظهر قضاء مدينة جنين بالضفة الغربية أواخر يوليو/ تموز الماضي، وصدر قرار بتحويله للاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، ومنذ اليوم الأول لاعتقاله، شرع الأخرس في إضراب عن الطعام.

وتتهم إسرائيل الأخرس بأنه "ناشط بارز في حركة الجهاد الإسلامي متورط في أنشطة تنظيمية تهدد أمن المنطقة وتحرض على التطرف"، بحسب المصدر ذاته.