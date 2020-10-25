نتنياهو: سنرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد في السودان طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، تغريدة جديدة عبر حسابه الشخصي على تويتر، أكد فيها تطلعه إلى سلام دافئ مع السودان.

وجاء في التغريدة: "نتطلع إلى سلام دافئ مع السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان".

نتطلع إلى #سلام دافئ مع #السودان ونرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد هناك طحين القمح بقيمة 5 ملايين دولار. إسرائيل ستعمل مع الولايات المتحدة بشكل وثيق من أجل دعم عملية الانتقال في السودان. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) October 25, 2020

​وأعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، إن "اتفاقات ستوقع قريبا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيرن والهجرة"، وذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات الثنائية وإنهاء حالة العداء.

و​أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، تطبيع السودان العلاقات مع إسرائيل. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض: "أعلن الرئيس دونالد ترامب، أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات. خطوة كبيرة أخرى نحو بناء السلام في الشرق الأوسط مع دولة أخرى تنضم إلى اتفاق أبراهام".