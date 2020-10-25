الأردن يسجل أعلى معدل وفيات يومي... وقرار ملكي بهذا الخصوص

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل (2337) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها محليّة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (53087) حالة. كما سُجّلت، بحسب التقرير الحكومي، (39) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (579) حالة.
التقرير اليومي حول فيروس كورونا المستجد في الأردن#صحتك_بتهمنا #فيروس_كورونا #وزارة_الصحة #الأردن pic.twitter.com/5A1bdHAznn— وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) October 25, 2020
وفي السياق، صدرت أوامر ملكية تقضي بتعزيز طاقة استيعاب المستشفيات العسكرية للتعامل مع جائحة كورونا.
موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الأردن— Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) October 25, 2020
صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة#عاجل pic.twitter.com/T2wcVPEYb9
كما أعلن مدير عمليات خلية أزمة كورونا في الأردن، مازن الفراية، إعادة فتح معابر حدودية برية أمام المسافرين، وهي مركز حدود المدورة، والملك حسين، والشيخ حسين، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 29 من تشرين الأول/أكتوبر الحالي.
وأعلنت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي، حزمة من القرارات بهدف التصدي لجائحة كورونا، من بينها استمرار دوام المدارس والجامعات في جميع محافظات المملكة عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الحالي، وتمديد ساعات حظر التجوّل الليلي المعتادة في حين اقتصار الحظر الشامل على يوم الجمعة فقط.
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