السعودية... وزارة الصحة تكشف حقيقة طلبها فرض حظر التجول

أكد متحدث ‎وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن الوزارة لم ترفع طلبا لمنع التجول، منوها بأن مستويات الإصابات الحالية في مراحل لم تصل إلى تقديم إجراءات احترازية مشددة.

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، قال العبد العالي: "لا نتوقع في القريب أن نصل إلى مثل هذه الإجراءات".

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 323 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبهذا ارتفع إجمالي الإصابات إلى 344875 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة ليرتفع إجمالي حالات الوفاة 5296 حالة.