تسجيل
21:01 GMT25 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، السودان 2020

    السودان يكشف عن عرض أمريكي سابق بـ "التطبيع" قبل رفع اسمه من قائمة الإرهاب

    © REUTERS / Hannibal Hanschke
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104592/64/1045926493_0:0:3064:1725_1200x675_80_0_0_9e18658e57fbfa668e01c661fa1730c7.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010251046962815-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D9%85%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/

    كشفت الحكومة الانتقالية في السودان عن تفاصيل عرض أمريكي سابق، بالتطبيع مع إسرائيل قبل رفع اسم البلاد من القائمة الأمريكية لرعاية الإرهاب، وهو ما رفضته الخرطوم.

    القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، مساء الأحد، بعد يومين من إعلان اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والسودان، ورفع اسم الأخير من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

    وبحسب البيان، أرسلت واشنطن في أغسطس/آب الماضي وزير خارجيتها مايك بومبيو إلى السودان، عارضاً اعتراف الخرطوم بإسرائيل والتطبيع معها كشرط لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

    رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
    هل المرحلة الانتقالية في السودان معرضة للخطر بسبب التطبيع مع إسرائيل؟

    وأوضح البيان أن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض الشرط الأمريكي وطالب الإدارة الأمريكية "بفصل القضيتين، وبرفع اسم السودان من القائمة".

    وشدد مجلس الوزراء على أن "من حق الشعب السوداني البت في أمر العلاقة مع إسرائيل من خلال مؤسساته الدستورية، والتي لم تكتمل بعد".

     ولفت إلى أنه "تم الاتفاق على إعداد اتفاقية بين الطرفين حول موضوع إعادة العلاقات السودانية الإسرائيلية"، مضيفا أنه "سيتم البت فيها بواسطة المجلس التشريعي".

    وعدّد البيان مزايا رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، بما في ذلك عودة الخرطوم "للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وتسهيل التحويلات البنكية وإزالة القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية".

    وأشار إلى أن رفع اسم السودان من القائمة المذكورة يعني أيضا "إنهاء المصاعب المفروضة على سفر وتنقل السودانيين حول العالم باعتبارهم مواطنين لدولة راعية للإرهاب، وإتاحة وصول السودانيين إلى كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة ودون وسطاء، والتي كانت محظورة على السودان والسودانيين".

    وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت وزارة الخارجية السودانية إن اتفاقات ستوقع قريبا مع تل أبيب في عدة مجالات تشمل الطيران والهجرة، وذلك بعد يومين من إعلان البلدين التوصل لاتفاق حول تطبيع العلاقات الثنائية وإنهاء حالة العداء.

    وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي عن التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.

    رئيس الوزراء السوداني في الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
    © AFP 2020 / SEBASTIAN SCHEINER
    نتنياهو: سنرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد في السودان طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار

    وتوصل اجتماع عقد عن بعد بين رئيسي وزراء البلدين بنيامين نتنياهو وحمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتفاق الولايات المتحدة وإسرائيل على الشراكة مع السودان في مرحلته الجديدة، والعمل على إدماجه في المجتمع الدولي.

    كما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستعمل على أن يستعيد السودان حصانته السيادية، وعلى الارتباط مع شركائها الدوليين لتخفيف أعباء ديونه، بما في ذلك إجراء مناقشات حول إعفائها وفق مبادرة الدول الفقيرة كبيرة المديونية.

    وظل السودان يعانى خلال السنوات 10 الماضية من عزلة دولية وقلاقل سياسية داخلية بسبب الحظر الأمريكي الاقتصادي وإدراج اسمه في لائحة الدول الراعية للإرهاب.

    انظر أيضا:

    حمدوك يرحب برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
    هل المرحلة الانتقالية في السودان معرضة للخطر بسبب التطبيع مع إسرائيل؟
    صحيفة: السودان وافق على عودة مهاجرين من إسرائيل
    تطبيع العلاقات مع إسرائيل يثير غضب المعارضة في السودان
    نتنياهو: سنرسل بشكل فوري إلى أصدقائنا الجدد في السودان طحين قمح بقيمة 5 ملايين دولار
    الكلمات الدلالية:
    دونالد ترامب, مايك بومبيو, الدول الراعية للإرهاب, التطبيع مع إسرائيل, إسرائيل, السودان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الإسباني خورخي برادو غارسيا سيبو، يصل خط النهاية ليفوز ببطولة الجائزة الكبرى MXGP، في إطار بطولة كأس العالم لركوب الدراجات النارية، في لوميل، بلجيكا 21 أكتوبر 2020
    صورة طريفة لترامب... أبرز الأحداث المصورة خلال الأسبوع من "سبوتنيك"
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك