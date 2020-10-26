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    هيئة كبار العلماء السعودية تعلق على الرسوم المسيئة للنبي محمد

    © AFP 2020 / OZAN KOSE
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    علقت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء على الرسوم المسيئة للنبي محمد، والتي نشرت في فرنسا وأحدثت ضجة عالمية.

    وقالت الهيئة السعودية، إن "الإساءة إلى مقامات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لن يضر أنبياء الله ورسله شيئا، وإنما يخدم أصحاب الدعوات المتطرفة الذين يريدون نشر أجواء الكراهية بين المجتمعات الإنسانية".

    حزب الله في لبنان
    © AP Photo / Hassan Ammar
    "حزب الله" يصدر بيانا حول الإساءة للنبي محمد في فرنسا

    وأضافت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "إن واجب العقلاء في كل أنحاء العالم مؤسسات وأفرادا إدانة هذه الإساءات التي لا تمت إلى حرية التعبير والتفكير بصلة، وإنما هي محض تعصب مقيت، وخدمة مجانية لأصحاب الأفكار المتطرفة".

    وأوضح البيان، أن "الإسلام الذي بُعث به محمد عليه الصلاة والسلام جاء بتحريم كل انتقاص أو تكذيب لأي نبي من أنبياء الله، كما نهى عن التعرض للرموز الدينية في قول الله تعالى: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)".

    وتابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء: أن "الإسلام أمر بالإعراض عن الجاهلين، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام ناطقة بذلك، فمقامه عليه الصلاة والسلام ومقامات إخوانه من الأنبياء والمرسلين محفوظة وسامية، قال الله تعالى:( إنا كفيناك المستهزئين). وقال سبحانه( إن شانئك هو الأبتر)".

    واختتمت، "وواجب المسلمين وكل محب للحقيقة والتسامح نشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بما اشتملت عليه من رحمة وعدل وسماحة وإنصاف وسعي لما فيه خير الإنسانية جمعاء".

    وفي 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شهدت العاصمة باريس جريمة قتل خلالها مدرس تاريخ على يد شاب في الـ 18 من عمره بعد قيام الأول بعرض رسومات كاريكاتورية على طلابه "مسيئة" للنبي محمد.

    وفي اليوم ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "قتل مواطن اليوم، لأنه كان معلما ولأنه كان يُدرس التلاميذ حرية التعبي.. "هذا الهجوم ضمن إرهاب الإسلاميين".

    واستدرك ماكرون "البلاد بأكملها تقف مع المعلمين، وهؤلاء الإرهابيون لن يقسموا فرنسا... الظلامية لن تنتصر".

    والأربعاء، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده لن تتخلى عن "الرسوم الكاريكاتورية" (المسيئة للإسلام والنبي محمد)، ما أشعل موجة غضب في أنحاء العالم الإسلامي ومقاطعة للمنتجات الفرنسية.

    انظر أيضا:

    "حزب الله" يصدر بيانا حول الإساءة للنبي محمد في فرنسا
    فرنسا... بعد جريمة مرتبطة بالإساءة للنبي محمد... إصدار كتاب رسوم كاريكاتورية سياسية ودينية
    "التعاون الإسلامي" تعلق على "الإساءات" الفرنسية للدين والنبي محمد 
    الشرطة الفرنسية تعتقل ثلاث نساء ألصقن رسوما مسيئة لـ"النبي محمد"
    الكلمات الدلالية:
    إساءة, هيئة كبار العلماء, رسام الكاريكاتير, النبي محمد
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