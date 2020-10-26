السفير السعودي في الأردن يكشف تفاصيل "المشروع الضخم" الذي يربط العقبة بعمان

كشف السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، عن مشروع سكة حديد ضخم يربط جنوب الأردن من العقبة يمر بمعان وصولا إلى عمان، وهو "المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين".

وقال السديري، في حديث مع "تلفزيون المملكة"، إن لدى الأردن والسعودية صندوقا استثماريا مشتركا، تمتلك السعودية 90% من رأس ماله و10% تمتلكه بنوك أردنية، مضيفا أن "رأس مال الصندوق الاستثماري المعلن يقدر بـ3 مليارات دولار".

ووصف السفير السعودي الصندوق بـ"المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل"، مشيرا إلى أنه "تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمان تقدر التكلفة بـ 400 مليون دولار"، قائلا: "نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق".

وتوقع، أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليار دولار العام الماضي.

وأشار السديري، إلى أن "الرياض تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة"، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفا أن "السعودية تعبر أكبر شريك تجاري للأردن".