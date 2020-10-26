التحالف العربي يعترض طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" صوب السعودية

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار اللهط (الحوثيين) باتجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن "قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد - صباح اليوم الاثنين من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن، يوم السبت الماضي، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

وكانت جماعة "أنصار الله" اليمنية أعلنت أمس الأحد، استهداف مطار أبها الدولي بمدينة أبها جنوبي المملكة العربية السعودية، وذلك عبر قصف بطائرة مسيرة من نوع "صماد 3". كما أكدت جماعة أنصار الله، استهداف قاعدة الملك خالد الجوية بمدينة خميس مشيط جنوب غرب المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة "بإصابات دقيقة".

وتقود السعودية، منذ آذار/مارس 2015، قوات التحالف العربي لمساندة قوات الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين المسيطرين على العاصمة ومناطق أخرى في البلاد.