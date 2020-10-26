ولي عهد دبي يوجه رسالة إلى حبيب نورمحمدوف بعد اعتزاله... صور

علق ولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على اعتزال بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نورمحمدوف.

وشارك الشيخ حمدان بن محمد بن راشد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورتين تجمعاه مع حبيب نورمحمدوف، وعلق عليها: "بطل داخل الحلبة وخارجها".

View this post on Instagram A champion, both in and out the octagon. 🦅 A post shared by Fazza (@faz3) on Oct 25, 2020 at 6:18am PDT

وفاز حبيب على جاستن غايتجي، ليحقق الانتصار الـ29 على التوالي في مسيرته الاحترافية الخالية من الهزيمة، وهي المرة الثالثة التي يدافع فيها عن حزام البطولة.

وأقيمت المباراة في "جزيرة القتال - Fight Island" في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وانهار حبيب باكيا في وسط الحلبة عقب فوزه بالنزال، وعندما نهض خلع قفازاته، معلنا اعتزاله بشكل مفاجئ ، مبررا الأمر بفقدانه والده ومدربه عبد المناف نورمحمدوف، الذي توفي في الـ3 من تموز/ يوليو الماضي، متأثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ورغبته بقضاء وقت أطول مع والدته.

ونشر المصارع الروسي، في حسابه على "إنستغرام" صورة تجمعه مع والده المتوفي المناف نورمحمدوف، يشكره فيه على فوزه وكتب حبيب :"عندما يكون الله معك، لا أحد يستطيع أن يكسرك...لا أحد..شكرا لك يا أبي على كل شيء علمتني إياه، جزاك الله أعلى درجات الجنة".

يشار إلى أن نورمحمدوف خاض 28 نزالا في مسيرته الاحترافية وحافظ على سجل خالي من الهزائم، في حين خاض جاستن جايتجي 24 نزالا حقق 22 فوزا وهزيمتين.

وتمكن حبيب نورمحمدوف من الحفاظ على الحزام الذهبي أمام البطل المؤقت. ويزن الروسي حبيب نور محمدوف 70 كيلوغراما بطول 1.78 متر وفي المقابل يزن جاستن غايتجي 70 كيلوغراما أيضا بطول 1.8 متر.