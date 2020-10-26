تسجيل
12:15 GMT26 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    مقاتلة إف-35

    خبير يكشف سر التحذيرات الإسرائيلية من بيع طائرات "إف-35" إلى السعودية

    © CC0 / Ronald Bradshaw
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/05/1046457421_0:0:2049:1152_1200x675_80_0_0_1b999b9ffcce491ea872b84e2a877d99.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202010261046969702-%D8%AE%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%81-35-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/

    كشف خبير في الشأن الإسرائيلي سر التحذيرات الإسرائيلية من بيع طائرات "إف-35" إلى المملكة العربية السعودية.

    وقال دكتور، سعيد عكاشة، الخبير في الشأن الإسرائيلي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات لردايو "سبوتنيك" إن "تحذير المسؤولين الإسرائيليين من بيع طائرات إف-35 للسعودية، هو من قبيل الضغط على السعودية لدفعها للالتحاق بقطار التطبيع مع تل أبيب".

    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 18 سبتمبر2019
    © REUTERS / POOL New
    تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"

    وأوضح عكاشة أنه "لا توجد محاذير حقيقية لدى إسرائيل بشأن بيع طائرات إف-35 للسعودية".

    وتابع الخبير في الشأن الإسرائيلي "آخر مخاوف إسرائيل هي المخاوف الأمنية، حيث أن طائرات إف-35 ستباع لدول أخرى في المنطقة".

    وأشار إلى أن اشتراط إسرائيل بأن تكون الدول التي تقتني هذا السلاح في حالة سلام مع تل أبيب، يأتي من قبيل الضغط على السعودية لدفعها للانضمام للدول التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب، مقابل حصولها على إف 35.

    وأوضح أن "التحذيرات من بيع طائرات إف 35 للإمارات كانت موجودة، لكن لم يؤخذ بها لاحقا".

    وأكد عكاشة أن "إسرائيل لديها تعهد من واشنطن بألا تسمح لأي دولة في الشرق الأوسط بالتفوق عليها عسكريا، بالتالي فإن الطائرات التي تباع في الشرق الأوسط خالية من بعض القطع الإلكترونية المهمة".

    وقال الخبير إن "هناك منطق إسرائيلي يطالب بعدم بيع السلاح لدولة في حالة عداء مع إسرائيل، ولا يأتي هذا في إطار الاشتراط وإنما هي محاولة لتحفيز الدولتين على التطبيع وفي نفس الوقت طمأنة إسرائيل بأن الولايات المتحدة تحرص على أمنها".

    وحول المخاوف، التي عبر عنها مسؤولون إسرائيليون بشأن الأوضاع المستقبلية، قال عكاشة إنها تأتي "خشية تغير الأوضاع وتغير الأنظمة وتحسبا أيضا لتأزم القضية الفلسطينية حيث تريد إسرائيل اختبار استقرار التطبيع أولا".

    وكان مسؤولون إسرائيليون قد حذروا من إمكانية شراء السعودية مقاتلات "إف 35"، في إطار اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

    وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إنه "عاجلا أو آجلا ستطلب السعودية وقطر الـ إف- 35 وستحصلان عليها".

    وأثارت تصريحات شتاينتس المخاوف لدى مسؤولين عسكريين إسرائيليين قالوا للصحيفة إن "السعودية وبعكس الإمارات، تقع على بعد 200 كم من إيلات".

    وأضاف المسؤولون الذين طالبوا بعدم الكشف عن هويتهم للصحيفة: "لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث في المستقبل البعيد من حيث التقلبات الاستراتيجية".

    وذّكر المسؤولون الإسرائيليون بالتحولات التي شهدتها دول مثل مصر وسوريا على مدار العقد الماضي.

    وأمس الأول (الجمعة)، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع  بيني غانتس، عدم معارضة تل أبيب بيع واشنطن مقاتلات "إف 35" للإمارات.

    وقبل ذلك بيوم واحد، وقع الوزير غانتس اتفاقا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، يؤكد التزام واشنطن الاستراتيجي بالتفوق النوعي العسكري لإسرائيل في الشرق الأوسط.

    ووقعت إسرائيل والإمارات، منتصف الشهر الماضي "اتفاق سلام" في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    وفي السابع من أكتوبر/تشرين أول الجاري، قالت وكالة "رويترز" إن قطر تقدمت بطلب رسمي إلى الولايات المتحدة لشراء مقاتلات "إف-35" الشبح في صفقة قد تؤدي، إذا تمت، إلى توتر العلاقات الأمريكية مع السعودية وإسرائيل، وفقا لمصادر.

    إف-15
    © AP Photo / Joe Cavaretta
    إسرائيل تعتزم شراء مقاتلات أمريكية بـ 5.3 مليار دولار

    وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في حينها: "كسياسة عامة، لا تؤكد الولايات المتحدة أو تعلق على مبيعات أو عمليات نقل دفاعية مقترحة حتى يتم إخطار الكونغرس رسميا بها".

    ولم توقع قطر أو السعودية اتفاقات تطبيع مع إسرائيل، كجارتيهما الإمارات والبحرين، لكن تقارير إعلامية عبرية تتحدث عن إمكانية انضمامهما في القريب.

    وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد، أفادت هيئة البث الرسمية بأن إسرائيل قررت توسيع أسطولها من مقاتلات الـ "إف 35" من خلال شراء 10 مقاتلات إضافية من واشنطن.

    وأوضحت أن الحديث يدور عن 10 طائرات "إف 35"، تتسلمها إسرائيل بعد أن يكتمل في 2024 وصول 50 طائرة من ذات الطراز تم شراؤها ضمن صفقة سابقة.

    انظر أيضا:

    إسرائيل تلمح إلى موافقتها على بيع طائرات "إف - 35" للإمارات
    نائب رئيس لجنة الدفاع في الدوما: "إف-35" الأمريكية لا يمكنها خرق الدفاع الجوي الروسي
    إسرائيل: قطر قد تحصل على مقاتلات "إف-35" الأمريكية
    إعلام: إسرائيل قررت شراء 10 مقاتلات "إف 35" إضافية
    تحذيرات إسرائيلية من "شراء" السعودية مقاتلات "إف 35"
    الكلمات الدلالية:
    السعودية, إسرائيل, مقاتلة إف 35, إف-35
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    افتتاح مسجد تشالي يار في مدينة نابرجنيي تشيلني، روسيا 24 أكتوبر 2020
    للمرة الأولى فيها... مدينة روسية تفتح مسجدا تم بناؤه بتقنيات عالية
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مفاجأت 2020... هل ينتظرنا المزيد؟
    مواصفات هواتف آيفون 12
    مواصفات هواتف آيفون 12
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك